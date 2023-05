Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisverkehr (08.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Montagabend gegen 22 Uhr auf einem Kreisverkehr der Straßen "Alte Herdstraße / Erzbergerstraße". Eine 22-jährige VW Scirocco-Fahrerin bog von der Straße "Alte Herdstraße" kommend in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit einem Audi E-Tron 55 eines 53-Jährigen zusammen, der sich bereits darin befand. Beide Fahrzeuge blieben trotz der Schäden fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell