Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Alleinunfall mit Quad, zwei Personen schwerverletzt

Sprockhövel (ots)

Am 07.07.2023, gegen 15:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19 - jähriger Sprockhöveler befuhr zusammen mit seiner 19-Jährigen Sozia die Straße Stefansbecke in Fahrtrichtung Gevelsberger Straße. Hierbei verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Quad und kollidierte mit dem Bordstein, sodass der Fahrer und seine Sozia abgeworfen wurden und auf dem Gehweg zum Liegen kamen. Das Quad kam auf der Straße zum Stehen. Beide Personen wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell