Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Motorradfahrer schwer verletzt

Kleve-Rindern (ots)

Am Donnerstag (15. Juni 2023) gegen kurz nach 11:00 Uhr verletzte sich ein 33-Jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rindern schwer. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Kleve wollte mit seinem Skoda Fabia von der Straße Wasserburgallee nach links in die Straße Landwehr einbiegen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 33-Jährige stieß mit seiner Yamaha gegen die linke Seite des Autos und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell