Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Radfahrer verliert Kontrolle über sein Fahrrad und kollidiert mit Baum

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Donnerstag (15. Juni 2023) kam es gegen 17:45 Uhr an der Felix-Roeloffs-Straße in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur Fahrbahn verlaufen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Horionstraße. Der Junge verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichem Baum. Ein Zeuge, welcher ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war aber den Unfallhergang nicht mitbekommen hatte, leiste Erste Hilfe und informierte den Rettungsdienst sowie die Polizei. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Junge in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. (pp)

