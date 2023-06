Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Werkzeuge aus Lkw entwendet

Die Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (14. Juni 2023), 22:00 Uhr und Donnerstag (15. Juni 2023), 06:00 Uhr, kam es an der Bleichstraße in Kevelaer, zu einem Diebstahl aus einem Lkw (Marke: Iveco). Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Vorderraum des Lkws, welcher auf einem Parkplatz an der Bleichstraße abgestellt gewesen war und entwendeten aus diesem eine weiße Kunststoffkiste mit Werkzeugen (in der Kiste befanden sich u.a. ein Hammer und eine Zange). Auch einen Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine entwendeten der oder die Täter, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Personen, welche Aussagen zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell