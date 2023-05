Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Alzey (ots)

In der vergangenen Nacht, Montag auf Dienstag, gegen 00:15 Uhr meldete eine Anwohnerin eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in der St.-Georgen-Straße in Alzey. Demnach wurde am Georgentor-Denkmal des Bildhauers Bartl, die dort befestigte Bronze-Statue aus der Verankerung gerissen und diese kopfüber in die Steinskulptur gesteckt.

Beobachtet wurde eine männliche Person, 22-25 Jahre, schlank, 175 cm groß, kurze lockige dunkelbraune Haare, schwarz gekleidet. Begleitet wurde er von einer Frau, 22-25 Jahre, schlank, lange schwarze Haare zu einem Zopf zusammen gebunden, weißer Longblazer, darunter schwarz gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911 2500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell