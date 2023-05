POL-PIAZ: Kirchenfenster beschädigt

Bermersheim v.d.H. (ots) - Bei arbeiten in den Weinbergen zwischen Lonsheim und Bermersheim v.d.H. geriet am Mittwoch den 10.05.2023 gegen 16:15 Uhr der Traktor eines Landwirts in Brand. Mit einem Feuerlöscher gelang es diesem den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Lonsheim auf den Motorraum zu begrenzen. Diese konnten das Feuer dann schnell endgültig löschen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Alzey Telefon: 06731 911-0 E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de ...

