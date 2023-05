Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Jugendlicher bedroht Mitschüler mit Messer

Alzey (ots)

Am vergangenen Donnerstagmittag ereignete sich an der Gustav-Heinemann-Realschule Plus in Alzey ein Streit unter mehreren Schülern. Obwohl einer der Streithähne dabei auch ein Taschenmesser mitführte und dieses sogar vorzeigte, ging der Streit den Umständen entsprechend nochmal glimpflich aus. Im Detail konnte die umgehend vor Ort eingesetzte Polizeistreife feststellen, dass ein 15-jähriger Schüler zunächst einen anderen Schüler zu Boden gestoßen hatte, weshalb sich ein bis dahin unbeteiligter weiterer 10-jähriger Schüler einmischte, um zu helfen. Auch diesen schlugt und trat der aggressive Schüler, so dass der 10-jährige kurzfristig Schmerzen und Atemnot verspürte. Weiterhin drohte der angreifende Schüler nun, den 10-jährigen mit einem Messer verletzen zu wollen. Jetzt trat ein weiterer 15-jähriger Schüler hinzu, um den Vorfall zu beenden. Der ursprünglich aggressive Schüler zog nun ein Taschenmesser hervor und hielt dieses vor den anderen 15-jährigen Schüler. Direkte Angriffsbewegungen mit dem Messer in Richtung des bedrohten Schülers führte er nicht durch. Die Beteiligten des Vorfalls konnten letztlich von der Polizei getrennt werden. Das Messer wurde sichergestellt. Über interne Sanktionen seitens der Schulleitung gegen den aggressiven Schüler liegen der ermittelnden Polizeiinspektion Alzey derzeit keine Informationen vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen den 15-jährigen Schüler wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell