Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Alzey (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr die Kaiserstraße in Alzey. An der Einmündung Ernst-Ludwig-Straße wollte er nach links in diese Abbiegen. Dabei überfuhr er die in der Ernst-Ludwig-Straße befindliche Verkehrsinsel, wodurch ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und sein Pkw beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell den Grund für das missglückte Abbiegemanöver fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Mann gab außerdem zu am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

