Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Geschwindigkeitskontrollen auf der L408

Bornheim/Rhh. (ots)

Durch die Polizeiinspektion Alzey erfolgten am heutigen Tag in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 16:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermesspistole auf der L408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim/BAB 61. Erst gestern Abend war es in unmittelbarer Nähe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde (wir berichteten).

Bei erlaubten 70 km/h Höchstgeschwindigkeit waren 27 Fahrzeugführer nach Abzug eines vorgeschriebenen Toleranzwertes immer noch mehr als 10 km/h zu schnell. Der traurige Spitzenreiter wurde mit erschreckenden 135 km/h gemessen. Er muss mit einem Monat Fahrverbot, 2 Punkten im Verkehrszentralregister und einem Bußgeld von 480,- EUR rechnen.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer gab gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien an. Die Beamten kamen ihm jedoch auf die Schliche. Wie sich herausstelle ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn nun ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell