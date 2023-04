POL-PIAZ: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung zwischen Ober-Flörsheim und Alzey

Dittelsheim-Heßloch (ots) - Ein 22-Jähriger befuhr am Samstag den 22.04.2023 mit seinem Pkw gegen 13:00 Uhr die Spitalstraße in Dittelsheim-Heßloch. Auf der abschüssigen Strecke prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten anderen Pkw. Durch den Aufprall wurden der 22-Jährige und sein 20-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur ...

