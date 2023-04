Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kontrollen in Gau-Bickelheim

Gau-Bickelheim (ots)

Am 20. und 25.04.2023 wurden von der Polizeiwache Wörrstadt Verkehrskontrollen in Gau-Bickelheim durchgeführt. Dort ist aufgrund der innerörtlichen Sanierung der Bundesstraße 420 die Ortsdurchfahrt gesperrt. Die Einfahrt nach Gau-Bickelheim ist lediglich für Anlieger zulässig. Im Rahmen der Kontrollen konnten 61 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche den Ortsbereich von Gau-Bickelheim lediglich als Abkürzung befuhren. Diese wurden jeweils mit 50EUR kostenpflichtig verwarnt. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer waren zwar Anlieger, hielten sich aber nicht an die Gurtpflicht. Hier wurden jeweils 30EUR als Verwarngeld fällig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell