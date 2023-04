Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Dittelsheim-Heßloch (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr am Samstag den 22.04.2023 mit seinem Pkw gegen 13:00 Uhr die Spitalstraße in Dittelsheim-Heßloch. Auf der abschüssigen Strecke prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten anderen Pkw. Durch den Aufprall wurden der 22-Jährige und sein 20-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine starke Alkoholisierung des 22-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2,39 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell