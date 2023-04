POL-PIAZ: Wörrstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Flonheim (ots) - Am 15.04.2023 gegen 18:55 Uhr bemerken Zeugen, dass in Flonheim in der Berliner Straße ein Altkleidercontainer brennt. Durch die Feuerwehr kann der Container geöffnet und der Brand gelöscht werden. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Am Container sowie an den darin befindlichen Kleidungsstücken entsteht Sachschaden. Zeugen, ...

