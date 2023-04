Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Alzey im Bereich Hospitalstraße/Judengasse zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Zwei 16-Jährige schlugen dabei mehrfach auf einen 17-Jährigen ein und verletzten ihn im Gesicht. Während der Auseinandersetzung hielt ein Pkw, besetzt mit zwei Männern und einer Frau an der Tatörtlichkeit, woraufhin die Täter von ihrem Opfer abließen. Die Frau und die beiden Männer kümmerten sich danach um den verletzten 17-Jährigen. Da die Personalien der Personen nicht bekannt sind werden sie gebeten sich unter Tel.: 06731/911-0 mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen.

