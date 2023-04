Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Alkoholfahrt endet im Feld.

Flonheim (ots)

Am Sonntagmorgen, den 23.04.2023 gegen 08:00 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender LKW-Fahrer auf, welcher die L407 von Flonheim in Richtung Armsheim befuhr. Am Ortsausgang Flonheim überfuhr der LKW-Fahrer außerdem den Kreisverkehr zur L407, sodass die dortige Grünanlage beschädigt wurde.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der LKW festgefahren, auf einem Feldweg in der Gemarkung Armsheim, aufgefunden werden. Der 51-jährige LKW-Fahrer war stark alkoholisiert und wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Führerschein des LKW-Fahrers wurde sichergestellt.

Gegen den 51-Järhigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell