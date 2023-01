FW Witten: Turbulenter Jahresbeginn für die Feuerwehr Viele Einsätze nach Mitternacht.

Witten (ots) - Gegen 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem Wohnungsbrand in die Bergheide in Bommern gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen drang Brandrauch aus dem Gebäudes, auch Flammen waren zu erkennen. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz in das verrauchte Haus vor. Dort fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person vor, die ins Freie gebracht wurde und dem Rettungsdienst übergeben wurde. Leider ...

mehr