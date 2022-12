POL-NB: Diebstahl auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt

Grimmen (LK VR) (ots) - Ein 41-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi die B 194 aus Richtung Stralsund in Richtung Grimmen. In Höhe des Kreisverkehrs in Negast kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach zwei Gartenzäune von angrenzenden Grundstücken. Personen wurden nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. An den Gartenzäunen entstand ...

