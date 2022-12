Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grimmen (LK VR) (ots)

Ein 41-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi die B 194 aus Richtung Stralsund in Richtung Grimmen. In Höhe des Kreisverkehrs in Negast kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach zwei Gartenzäune von angrenzenden Grundstücken. Personen wurden nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. An den Gartenzäunen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zur Beweissicherung wurde vor Ort, durch einen anwesenden Notarzt, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kriminalpolizei wird nun die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell