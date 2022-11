FW Witten: Wohnungsbrand in Bommern: Ein Brandtoter

Witten (ots) - Am frühen Samstag Morgen gegen 3:30 Uhr wurde der Feuerwehr Witten ein PKW Brand in der Wilbergstraße in Herbede gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Herbede löschten vor Ort zwei brennende, abgeparkte PKW, von denen eines ein E-Fahrzeug war. Der Brand war mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle und verlöscht. Das Verbrennerfahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt, das ...

mehr