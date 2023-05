Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdieb in Wöllstein

Wöllstein (ots)

Ein 91-jähriger Wöllsteiner wurde am 12.05.2023, gegen 10.00 Uhr, in Wöllstein, Ernst-Ludwig-Straße, von einem unbekannten Mann angesprochen und um den Wechsel einer 2-Euro-Münze gebeten. Der hilfsbereite Wöllsteiner holte seinen Geldbeutel hervor und suchte im Münzfach nach passenden Münzen. Ohne vorheriger Aufforderung griff der unbekannte Mann ebenfalls in das Münzfach und wühlte nach Münzen. Hiernach hatte der unbekannte Mann kein Interesse mehr daran Geld gewechselt zu bekommen und ging weg. Der Wöllsteiner stellte fest, dass aus seinem Geldbeutel mehrere Banknoten fehlten und ging dem unbekannten Mann nach. Dieser saß aber schon in einem roten Kleinwagen und fuhr zügig davon. Der unbekannte Mann wird als 50-Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit dunkler Kurzhaarfrisur und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell