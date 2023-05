Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Alzey (ots)

Am gestrigen Montagmittag gegen 11.30 Uhr kam es in Wörrstadt zu einem Unfall, bei welchem ein Fahrradfahrer Verletzungen erlitt. Der 41-jährige Mann befuhr den Bürgersteig in der Ober-Saulheimer-Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung von Wörrstadt kommend in Richtung Saulheim. In Höhe des Ortsausganges Wörrstadt kam ein PKW von links aus einem Landwirtschaftsweg langsam herausgefahren. Der Fahrradfahrer führte eine Vollbremsung durch, überschlug sich und stürzte auf den Bürgersteig. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem PKW. Der 41-Jährige verletzte sich an den Armen und dem Kopf und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

