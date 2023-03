Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Kiosk im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 07. März 2023, haben zwei bislang unbekannte Personen einen Raub auf einen Kiosk in der Schönemoorer Straße verübt. Sie flüchteten wahrscheinlich mit einem dunklen Pkw vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden vermutlich männlichen Personen betraten um 16:12 Uhr den Kiosk in der Schönemoorer Straße, Ecke Klaus-Groth-Weg. Mindestens einer von ihnen war mit einem Messer bewaffnet, mit dem er eine 21-jährige Mitarbeiterin bedrohte und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Nachdem sie etwas Geld erhielten, flüchteten sie gegen 16:14 Uhr aus dem Kiosk, rannten in den Klaus-Groth-Weg und bestiegen hier wahrscheinlich einen dunklen Pkw, mit dem die Flucht in Richtung August-Hinrichs-Straße fortgesetzt wurde.

Die Täter waren voll maskiert, ihre Gesichter demnach überhaupt nicht erkennbar. Einer der Männer trug eine graue Jacke, darunter einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und blaue Schuhe. Der zweite Täter war mit einer dunkelgrün-karierten Jacke, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Wer weitere Hinweise zu den beiden Personen oder dem dunklen Pkw, der aus dem Klaus-Groth-Weg mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr, geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

