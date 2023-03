POL-ME: 86-Jährige durch falsche Wasserwerker um hochwertigen Schmuck betrogen - Ratingen - 2303034

Polizei Mettmann

Am Mittwochmittag, 08. März 2023, wurde eine 86-Jährige durch einen falschen Wasserwerker um hochwertigen Schmuck betrogen. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 86-jährigen Ratingerin. Ein Mann stellte sich als Wasserwerker vor und gab an, das Wasser wegen aktueller Arbeiten an den Zuleitungen abstellen zu müssen. Die hilfsbereite Seniorin gewährte dem Mann Einlass und der falsche Wasserwerker begab sich mit der Dame zunächst in den Keller. Unter einem fadenscheinigen Vorwand brachte er die Ratingerin dazu, den Tresor zu öffnen. In einem vermutlich unbeobachteten Moment entwendete dieser eine Schmuckkassette und verließ anschließend die Wohnung.

Als der Seniorin später erste Zweifel an der Echtheit des Wasserwerkers aufkamen, informierte sie einen Nachbarn, welcher folgerichtig die Polizei alarmierte. Bei einer Nachschau konnte der Diebstahl des Schmuckkästchens aus dem Tresor festgestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Der Tatverdächtige soll circa 170 cm groß, 30-40 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte blonde Haare und trug zur Tatzeit eine Arbeitsjacke, eine graue Arbeitshose und entsprechendes Schuhwerk.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

