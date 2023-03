Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen - 2303032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

An der Brunostraße in Ratingen sind am Dienstag (7. März 2023) bislang noch unbekannte Männer in die Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Gegen 15 Uhr hatten Nachbarn verdächtige Geräusche aus der Wohnung gehört, sich jedoch zunächst nichts dabei gedacht. Später stellten sie fest, dass die Eingangstür der Wohnung, in der zur Tatzeit kein Berechtigter anwesend war, aufgebrochen worden war. Ferner gab die Frau der Polizei gegenüber zu Protokoll, gegenüber des Hauses drei verdächtige und dunkel gekleidete Männer an einem dunklen Van gesehen zu haben. Einer der Männer soll weiße Logos an den Schultern seines Oberteils gehabt haben. Ob die Männer mit dem Einbruch in Verbindung zu bringen sind, ist aber noch nicht gesichert und Gegenstand der Ermittlungen. In der Wohnung der Geschädigten wurde das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde unter anderem ein kleinerer Safe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell