POL-ME: Polizei berät am "Streifenwagen" - Velbert - 2303028

Mettmann (ots)

Schon seit zwei Jahren tourt er durch das Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern an Marktplätzen und anderen innerstädtischen Treffpunkten ins Gespräch kommen.

Am kommenden Montag, 13. März 2023, finden Sie den "Streifenwagen" an zwei Standorten in Velbert.

Wann:

Montag, 13. März 2023

Wo:

Discounter-Parkplatz an der Hebbelstraße von 14.30 bis 15.30 Uhr

Platz Am Offers von 16 bis 17 Uhr

Mehrere Bezirksdienstbeamtinnen und -beamte widmen sich dem Themenschwerpunkt der aktuellen Betrugsmaschen insbesondere zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Sie informieren zum Beispiel über die Vorgehensweise der Betrüger bei sogenannten "Schock-Anrufen" oder wie man sich vor falschen WhatsApp-Nachrichten der zum Teil hoch professionell agierenden Kriminellen schützen kann. Außerdem wird die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr Teil der Beratung sein.

Unterstützt werden die Beamtinnen und Beamten durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!), die ebenfalls insbesondere im Bereich der Kriminalprävention geschult sind und Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit beantworten können.

