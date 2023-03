Polizei Mettmann

POL-ME: 14-Jähriger auf Schulweg angegriffen und bedroht: Polizei ermittelt - Langenfeld - 2303029

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist am Dienstagmorgen (7. März 2023) ein 14 Jahre alter Schüler auf dem Weg zu seiner Schule von einem bislang noch unbekannten Jugendlichen angegriffen und bedroht worden. Hierbei wurde der 14-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 7:40 Uhr war der 14-Jährige zu Fuß zu seiner Schule an der Fröbelstraße gegangen, als er auf Höhe der Hausnummer 111 an der Hauptstraße von einem ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Der Jugendliche drängte den 14-Jährigen nun bis zu einem Treppenabgang an einem Parkplatz gegenüber der Prismaschule. Dort soll der Jugendliche den 14-Jährigen nun mehrfach gewürgt, mit einem Teleskopschlagstock geschlagen und bedroht haben. Kurz darauf ließ der Angreifer von dem 14-Jährigen ab und flüchtete.

Etwa zwei Stunden später brachte der 14-Jährige den Vorfall gemeinsam mit seiner Mutter auf der Polizeiwache in Langenfeld zur Anzeige. Dabei gab er die folgende Täterbeschreibung ab:

- männlich - 17 bis 18 Jahre alt - 1,70 bis 1,75 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - schmale Statur - dunkelbraune Augen - trug eine schwarze Cappy mit der silbernen Aufschrift "FlexFit" - komplett schwarz bekleidet: Wellensteyn-Jacke, Nike-Jogginghose, Turnschuhe der Marke "Presto" - hatte ein schwarzes Tuch über das Gesicht gezogen (vom Kinn bis über die Nase)

Die genauen Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat den Vorfall am Dienstagmorgen im Umfeld der Schule an der Fröbelstraße beobachtet oder kennt jemanden, auf den die Beschreibung des Angreifers zutrifft? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell