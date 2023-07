Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Markdorf

Carport gerät in Brand

Zu dem Brand eines Carports sind am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Straße "Torkelhalden" ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache brach in dem als Holzlager genutzten Carport ein Feuer aus, das die Feuerwehr schnell löschen konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Markdorf

Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Taschentuch mit Beschwerde hinterlassen

Wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Markdorf und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07544/9620-0 um Hinweise auf den Verursacher. Der Unbekannte schlug in einem Parkhaus in der Poststraße vermutlich beim Einsteigen die Fahrzeugtür seines Pkw gegen einen daneben geparkten BMW und richtete hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro an. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem BMW hinterließ der Verursacher zuvor jedoch noch eine Notiz auf einem Taschentuch, welcher er sich über das Parkverhalten des BMW-Lenkers beschwert.

Friedrichshafen

Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 51 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend einer 33-Jährigen im Bereich der Uferstraße die Handtasche gestohlen haben soll. Zeugen machten die Frau gegen 18.30 Uhr darauf aufmerksam, dass der Mann ihre auf dem Boden stehende Handtasche an sich genommen hat, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Aus der Handtasche hatte dieser zuvor mehrere persönliche Gegenstände sowie zwei EC-Karten und Bargeld entwendet. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann anhand der Personenbeschreibung noch am selben Abend am Bahnhof ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Bei sich hatte er zumindest einen Teil des Diebesguts. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Friedrichshafen

Alkoholisiert Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 27 Jahre alter Smart-Fahrer, der am frühen Donnerstagmorgen auf der K 7728 zwischen Friedrichshafen und Meckenbeuren einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Autofahrer zweimal mit der Leitplanke kollidierte und verständigte daraufhin die Polizei. Gegenüber den Einsatzkräften stritt der Mann den Verkehrsunfall, entgegen der offensichtlichen Spurenlage, zunächst ab und meinte, dass sein Pkw lediglich liegen geblieben sei. Nachdem ein Alkoholtest rund zwei Promille ergab, musste er die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Meckenbeuren

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer Verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochabend eine 43 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Inselstraße zu. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Zweiradfahrerin, die ohne Helm auf einem dortigen Gehweg unterwegs war, einen Verteilerkasten und stürzte. Die Frau erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand dabei eine schwere Kopfverletzung und wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ittendorf

Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der B 33 zwischen Stetten und Ittendorf. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr eine 75-jährige Subaru-Lenkerin die B 33 aus Richtung Ittendorf kommend und wollte nach links in die K 7746 in Richtung Hagnau abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten BMW einer aus Richtung Stetten herannahenden 27-Jährigen. Beim Abbiegevorgang kam es zur wuchtigen Kollision, wodurch der Subaru zurückgeworfen wurde und noch mit einem ebenfalls in Richtung Stetten fahrenden Lkw kollidierte. Beide Pkw-Lenkerinnen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Lkw sowie einer Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen, bei denen neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort waren, musste die B 33 bis gegen 11.45 Uhr voll gesperrt werden.

Immenstaad

Feuerwehr rückt zu Schwelbrand aus

Wegen eines Schwelbrandes ist die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zu einer Firma in die Claude-Dornier-Straße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war es während Bitumenarbeiten auf einem Gebäudedach zu dem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung das Dach teilweise öffnen. Gemeinsam löschten die Wehren aus Immenstaad und Friedrichshafen zusammen mit der Werkfeuerwehr die Flammen. Der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht genauer beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell