PP Ravensburg: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Kißlegg/ Landkreis Ravensburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Kißlegg und Gottrazhofen ist ein beteiligter Mopedfahrer am Freitag in den frühen Morgenstunden an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Der 15 Jahre alte Fahrer war am Donnerstag gegen 20.15 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Gemeindeverbindungsweg von Unterhorgen kommend unterwegs und bog an der Einmündung auf die Landesstraße ein. Dabei übersah er den 55-jährigen Lenker eines Peugeot, der auf der L 265 in Richtung Gottrazhofen unterwegs war. Dieser versuchte noch dem in die Straße einfahrenden Mopedlenker auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 15-Jährige auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und anschließend auf die Straße geschleudert. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er heute Morgen seinen Verletzungen erlag. Der 55-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Verkehrsunfall wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt wird. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

