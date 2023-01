Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Mann verliert Kontrolle über sein Fahrrad und fährt gegen Hauswand

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich am Dienstagabend (24.01.2023) in der Innenstadt ein 19-jähriger Fahrradfahrer leicht. Der Hagener fuhr, gegen 22.10 Uhr, mit seinem Zweirad die Haldener Straße bergab. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad. In der Folge kollidierte der 19-Jährige mit der Wand eines dortigen Hauses und anschließend mit einem Stromkasten. Bei dem Unfall verletzte der Mann sich leicht, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. (sen)

