Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung durch Graffiti - Unbekannte besprühen Wände und Fenster der Realschule Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (20.01.2023) und Montagmorgen sprühten bislang unbekannte Täter Graffitis an mehrere Gebäudeteile der Realschule Hohenlimburg. Ein 46-jähriger Mitarbeiter der Schule in der Straße Im Kley wurde am Montag, gegen 07.00 Uhr auf die Farbschmierereien aufmerksam. Die Unbekannten sprühten überwiegend nicht erkennbare Tags und Kritzeleien mit schwarzer Farbe an verschiedene Außenwände, Türen und Fenster des Schulgebäudes. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

