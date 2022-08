POL-GE: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raub in einer Wohnung in Bismarck am Sonntag, 7. August 2022, sucht die Polizei nach Zeugen. Drei Unbekannte waren gegen 21.40 Uhr in die Wohnung eines 42-Jährigen an der Straße Blackmannshof eingedrungen. Die Maskierten schlugen den Gelsenkirchener und entwendeten diverse Wertsachen sowie Bargeld, ehe sie von der Örtlichkeit flüchteten. Der 42-Jährige wurde bei der Tat verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus ...

