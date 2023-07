Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Einbrecher haben sich zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Berger Straße verschafft. Während die Bewohner schliefen, entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt, eine Herrenarmbanduhr, einen Pkw-Schlüssel sowie zwei E-Bikes. Die Polizei ermittelt nun wegen des Einbruchs und sicherte entsprechend Spuren. Am späten Donnerstag bemerkte der Hausbesitzer, dass ein Unbekannter in der Berger Straße eines der beiden gestohlenen E-Bikes an einer Hausecke verkaufen wollte. Als die beiden Bestohlenen zu dem sich anbahnenden Verkaufsgeschäft dazu eilten, ergriff der Verkäufer auf dem gestohlenen Rad die Flucht. Er wird als 17 bis 18 Jahre alte, etwa 160 cm groß, schlank und von türkischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine lange Hose und einen weißen Pullover. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Flüchtigen führte nicht zu dessen Ergreifung. Allerdings konnte das zweite gestohlene Rad in unmittelbarer Nähe der Straßenecke gefunden werden. Es wurde von der Polizei zunächst einbehalten. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Nach einem handfesten Streit am Busbahnhof ermittelt die Polizei gegen einen 39-Jährigen. Dieser war auf einem der Bussteige mit einem 52-Jährigen aneinandergeraten, dem er mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Als der 52-Jährige in Richtung Möttelinstraße/ Ulmer Straße flüchtete, zückte der augenscheinlich deutlich alkoholisierte Angreifer ein Messer und drohte damit, ihn zu töten. Die hinzugerufene Polizei stellte den 39-Jährigen. Wie sich herausstellte, galt für ihn ein von der Stadt ausgesprochenes Aufenthaltsverbot für den Bahnhofsbereich, weshalb er nun neben den Strafanzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung auch mit einem Bußgeld für den unberechtigten Aufenthalt rechnen muss. Der augenscheinlich alkoholisierte 39-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Da er mehrere kleine Verletzungen aufwies und zunehmend schläfrig wurde, brachten die Polizisten den Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Horgenzell

Angriff mit Pfefferspray in Schulgebäude

Während der Vorbereitungen zu einem Abschlussstreich wurde an einer Gemeinschaftsschule in Horgenzell am Donnerstag gegen 23.30 Uhr Pfefferspray eingesetzt. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine Gruppe Jugendlicher, die nicht an den Vorbereitungen des Abschlussstreichs beteiligt war, am Donnerstagabend unberechtigterweise das Schulgebäude betreten. Es kam zum Streit zwischen der Abschlussklasse und den Eindringenden. Dabei setzte einer der unberechtigt Anwesenden, ein 16-Jähriger, das Pfefferspray gegen einen 18-Jährigen ein. Dieser ging daraufhin mit Augenreizungen zu Boden. Die Gruppe um den 16-Jährigen verließ daraufhin das Gelände. Der 18-Jährige wurde durch einen gerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Leutkirch

Zeugen zu Unfall gesucht

Weil ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Hermann-Neuner-Straße einfach davongefahren ist, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und sucht nach Zeugen. Die 56 Jahre alte Pedelec-Lenkerin wurde von dem unbekannten Lenker auf Höhe der Kreuzung Hermann-Neuner-Straße/Wurzacher Straße links überholt. Der Autofahrer schnitt beim Einscheren die Radlerin, sodass er mit seinem Hinterrad das Fahrrad sowie das Knie der Frau touchierte. Nachdem der Unbekannte zunächst kurz anhielt, fuhr er im Anschluss davon. Die 56-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und im Nachgang ärztlich untersucht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Polizei bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Pkw auf Pannenstreifen angefahren

Mit einem auf dem Pannenstreifen abgestellten BMW ist ein Lkw am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der A 96 zwischen Aitrach und Aichstetten zusammengestoßen. Der 50 Jahre alte Lenker eines Milchtransporters kam während der Fahrt aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und prallte gegen den BMW einer 62-Jährigen, die ihren Pkw wegen einer Panne dort abgestellt hatte. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Laster geriet indes weiter nach rechts und prallte gegen die Schutzleitplanke. Auf einer Strecke von gut 60 Metern beschädigte er die seitliche Begrenzung und wirbelte eine große Menge Erdreich auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 29-jährige Skoda- Lenkerin konnte der Verschmutzung auf der Autobahn nicht ausweichen, ihr Pkw wurde beim Überfahren beschädigt. Durch die Kollision entstand am BMW ein Schaden von rund 5.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen, während der Schaden am Milchlaster auf etwa 12.000 Euro geschätzt wird. LKW und BMW mussten abgeschleppt werden. Die verletzte BMW-Lenkerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Bergungs- und Reinigungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von rund drei Kilometern.

Bad Wurzach

Unfallverursacher ohne Führerschein

Ein Mercedes-Fahrer, der offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist, hat am frühen Freitag auf der Kreisstraße zwischen Gospoldshofen und Seibranz einen Verkehrsunfall verursacht. Der 46-Jährige kam während der Fahrt von der Straße ab und prallte gegen ein Abwasserrohr. Nach der Kollision entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und ließ das Fahrzeug, welches komplett in der Wiese stand, mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehen. Dieser wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei konnte den Besitzer des Wagens und über diesen auch den Fahrer ausfindig machen. Wie sich herausstellte, besitzt dieser keinen Führerschein und nutzte das Fahrzeug ohne das Wissen des Eigentümers. Er hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Bad Wurzach

Sitzgelegenheit aus Betonsockel gerissen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag eine Sitzgelegenheit an einem Gymnasium in der Herrenstraße beschädigt. Die Täter rissen den Sitz, der auf der Gebäuderückseite in der Nähe der Fahrradständer in einem Betonsockel verankert war, heraus und warfen diesen um. Es entstand ein dreistelliger Schaden. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Wangen im Allgäu

Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Argenauweg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer, der in Richtung Beutelsau unterwegs war, streifte auf Höhe der Kleingartenanlagen einen entgegenkommenden blauen Mitsubishi eines 59-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro am Außenspiegel des Mitsubishi. Der unbekannte Fahrzeuglenker suchte nach der Kollision das Weite. Da sich mindestens zwei weitere Fahrzeuge hinter dem Mitsubishi befanden, die eventuell Angaben zum Unfall machen können, bittet die Polizei Personen unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wolfegg

Mann wirft mit Hund auf Polizei

In einem psychischen Ausnahmenzustand hat ein 54-Jähriger im Stadtgebiet am Donnerstagabend mit einem Hund nach der Polizei geworfen. Die Beamten waren gerufen worden, nachdem der 54-Jährige, der wohl in der Vergangenheit bereits in psychischen Ausnahmezuständen gewalttätig geworden war, in der Wohnung herumschrie. Die Einsatzkräfte trafen den Mann beim Spaziergehen mit seinem kleinen Hund an. Er reagierte beim Erkennen der Polizei postwendend hochaggressiv und warf sein Tier nach den Beamten. Der Hund wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei legte dem 54-Jährigen daraufhin unter heftiger Gegenwehr Handschließen an und brachte ihn in ein Fachkrankenhaus.

Aulendorf

Nach Pkw-Diebstahl - Täter in München gestellt

Nachdem ein 26-Jähriger am Donnerstagmittag in der Waldseer Straße einen Pkw gestohlen hat, wurde er am Abend im Großraum München gestoppt. Der Dieb nutzte gegen 13.45 Uhr die Abwesenheit der Mitarbeiter aus und betrat den Verkaufsraum eines Betriebes. Von einem Schreibtisch nahm er neben einer Zigarette auch einen Fahrzeugschlüssel an sich. Im Anschluss setzte er sich in den zugehörigen Daimler, der vor dem Gebäude geparkt war, und fuhr davon. Im Fahrzeug befanden sich auch mehrere Handwerksgeräte im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro. Der Firmeninhaber meldete den Diebstahl bei der Polizei, die nach dem Fahrzeug fahndete. Es konnte gegen 19.45 Uhr von der Verkehrspolizei Hohenbrunn in Bayern bei München angehalten werden. Der Daimler wurde von den Beamten sichergestellt. Der 26-jährige Täter muss sich einem Strafverfahren stellen.

Berg

Zwei Verletzte nach Frontalem Unfall

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen davongetragen, die am Donnerstag gegen 15.15 Uhr an einem Verkehrsunfall in Kleintobel beteiligt waren. Eine 83 Jahre alte Ford-Fahrerin war in Richtung Berg unterwegs, als an der Einmündung Felz eine 22-Jährige in einem Postauto teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Durch die frontale Kollision wurde der Ford in ein Maifeld abgewiesen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Baindt

Motorradfahrerin stürzt

Mit seinem Motorrad gestürzt ist eine 40-Jährige am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Mühlhausen. Wegen eines Fahrfehlers kam sie bei einem Überholmanöver von der Straße ab und stürzte im Grünstreifen. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an der Maschine beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Sie musste abgeschleppt werden.

