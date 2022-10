Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt am Burgwedeler Würmsee in Schweden festgenommen

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am Sonntag, 23.10.2022, haben schwedische Polizeikräfte nach einem Hinweis hannoverscher Fahnder Robert E. aus Warburg festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht vom 10.09.2022 auf den 11.09.2022 Kerstin Simone G. aus Burgwedel getötet zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen fahndeten Beamte und Beamtinnen der Polizeidirektion Hannover bundes- und europaweit nach ihm. In Schweden wurde der Mann festgenommen.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover, des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen und der Polizeidirektion (PD) Hannover.

Zeitgleich zur öffentlichen Fahndung am 18.10.2022 erging der europäische Haftbefehl für Robert E. Nach einem Hinweis über die Ausreise des Tatverdächtigen nach Schweden kontaktierte die hannoversche Zielfahndung ihre dortigen Netzwerkkolleginnen und -kollegen. Zielgerichtete Maßnahmen führten zur Festnahme von Robert E..

"Der Fahndungserfolg in diesem Fall zeigt, welchen enormen Wert es hat, effiziente Netzwerke auch über Landes- und Staatsgrenzen hinaus aufzubauen. Netzwerke, die wir in diesem Fall zielgerichtet und wirksam genutzt haben. Die schnelle und akribische Ermittlungsarbeit der hannoverschen Zielfahndung wurde so mit der Festnahme des Tatverdächtigen durch unsere schwedischen Kolleginnen und Kollegen weit über die örtlichen Grenzen der Polizeidirektion Hannover fortgeführt", äußert sich Kriminaldirektor Harry Blome zum Ermittlungserfolg.

Von der Vermissten Kerstin Simone G. fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen daher weiterhin nach ihr und nach Zeugen, die sie gesehen haben oder Hinweise geben können. Die bisherigen Ermittlungen deuten außerdem darauf hin, dass der Tatverdächtige im Wald oder abgelegenen Orten campierte und in einem Zelt, einer Schutzhütte, seinem Auto oder Ähnlichem schlief. Zum Auffinden der Vermissten respektive zur Aufklärung der in Rede stehenden Straftat sucht die Polizei dringend Zeugen, die im September im Bereich Großburgwedel und Fuhrberg Beobachtungen gemacht haben, wie zum Beispiel eine campierende Person, ein aufgeschlagenes Zelt oder einen silbernen Ford Focus mit Warburger Kennzeichen (siehe hier beigefügtes Beispielbild). Diese Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 mitzuteilen. /ms, nash

Die bisherige Berichterstattung zu diesem Fall finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5322241

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5326589

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5347066

Das in der Öffentlichkeitsfahndung nach Robert E. enthaltene Bild musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell