Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneuter Zeugenaufruf im Fall einer vermissten Frau aus Burgwedel - Ermittler suchen bestimmte Fotos und einen Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Im Fall der vermissten Kerstin Simone G. aus der Würmseesiedlung in Burgwedel bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass in der Zeit von Freitag, 09.09.2022 bis Sonntag, 11.09.2022, von mehreren Zeugen in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses der Kerstin Simone G. ein Fahrzeug wahrgenommen wurde. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Ford älteren Baujahrs handeln (vermutlich 2000-2004). Als Modell kommt hier ein Ford Mondeo oder ein Ford Focus in Betracht.

Mit diesem Fahrzeug wird eine Person in Verbindung gebracht, die als 40 bis 55 Jahre alter Mann mit kräftiger bzw. sehr kräftiger Statur und einer geschätzten Größe von 1,65 Metern beschrieben wird. Die Person trug eine Brille und hatte kurze, möglicherweise auch schon teilweise graue Haare. Bekleidet gewesen sei die Person mit einer Jacke und Hose mit Tarnfleckmuster, wie sie gern zu Outdooraktivitäten getragen wird. Eine Zeugin konnte sich bei dieser Person an einen Hut erinnern, den sie als "Anglerhut" beschrieb.

Diese Person wird von der Kriminalpolizei dringend als Zeuge gesucht. Bedingt durch die unmittelbare Nähe zum Wohnhaus der Kerstin Simone G. könnte diese Person etwas beobachtet haben, was dieser Person nicht als verdächtig erscheint, für die Kriminalpolizei aber eine wichtige Tatsache sein könnte. Die Kriminalpolizei bittet daher darum, dass sich diese Person bei der Polizei meldet.

Grundsätzlich sind alle Beobachtungen rund um das Wochenende vom 09.09.2022 bis 11.09.2022 ermittlungsrelevant. Die Polizei bittet daher alle Personen, die an diesem Wochenende am Würmsee gewesen sind und dort fotografiert haben, den Ermittlern diese Fotos zur Verfügung zu stellen. Möglicherweise sind auf diesen Fotos im Hintergrund ermittlungsrelevante Umstände zu erkennen.

Die Fotos bitten wir, mit Angabe der persönlichen Erreichbarkeit für Rückfragen, per E-Mail an die Kriminalfachinspektion 1 des Zentralen Kriminaldienstes, kfi1@zkd-h.polizei.niedersachsen.de, zu senden. Gern können Sie die Bilder aber auch bei jeder Polizeidienststelle im Original oder zum dortigen Speichern abgeben. Für sonstige Hinweise steht Zeugen die Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes, 0511 109-5555, zur Verfügung.

Die ursprüngliche Meldung zu diesem Sachverhalt finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5322241

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell