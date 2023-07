Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sommertour des Präventionsteams startet in die 6. Runde - Auftakt am kommenden Mittwoch in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Markt, Mittwoch, 12.07.2023, 09.00Uhr bis 13.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Mit dem Beginn der Sommerferien starten auch die Beamten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Northeim zum bereits 6. Mal in ihre "Sommertour Prävention".

Dabei machen sie mit ihrem Infomobil Halt auf den Wochenmärkten der Region, um für Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar zu sein. Am Mittwoch, 12.07.2023, findet der Auftakttermin auf dem Wochenmarkt in Northeim statt. In der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr freuen sich die Kollegin und Kollegen über Ihren Besuch an ihrem Infomobil.

Interessierte können sich zu Themen wie Betrug am Telefon/Internet, Einbruchschutz, sicher im Urlaub und die Fahrt dorthin oder zu allgemeinen Themen der Verkehrssicherheitsberatung sowie der Kriminalprävention informieren und beraten lassen.

Weitere Termine der Sommertour im Landkreis Northeim:

Fr, 28.07.2023, 09.00 Uhr - 13.00 Uhr Landmarkt in Uslar

Mi, 02.08.2023, 09.00 Uhr - 13.00 Uhr Wochenmarkt in Einbeck

Fr, 04.08.2023, 08.00 Uhr -12.00 Uhr Wochenmarkt in Bad Gandersheim

