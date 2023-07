Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Einbeck (ots)

Am 05.07.2023 wurde ein 22-jähriger Mann aus Dassel gegen 21:00 Uhr in der Hullerser Landstraße in Einbeck mit seinem E-Scooter fahrend angehalten und kontrolliert. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf THC ausfiel. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da bei dem Mann auch noch Betäubungsmittel gefunden wurden, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

