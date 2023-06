Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.06.2023.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel beteiligt sich an einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle mit einem Schwerpunkt auf Beeinflussung von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durch Alkohol und Drogen.

In der Zeit vom 14.-20.06.2023 fanden die mobilen Kontrollen statt.

Bei der Verkehrssicherheitsarbeit legt die Polizei ein Hauptaugenmerk auf eine Minimierung von Verkehrsunfällen, insbesondere aber solche mit einem schweren Verlauf.

Die Maßnahmen der Polizei fanden an zentralen Punkten statt und waren von der Bevölkerung wahrnehmbar. Sie standen unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit.

Folgende Maßnahmen/Feststellungen traf die Polizei:

Kontrollierte Fahrzeuge:

33 in Salzgitter, 46 in Peine, 170 in Wolfenbüttel

Alkoholverstöße:

1x in Lebenstedt, 5x in Peine, 2x in Wolfenbüttel

Drogenverstöße:

3x in Peine, 1x in Wolfenbüttel

4 ergänzende Drogenfunde in geringer Menge bei den kontrollierten Personen

Festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeiten (Beispielhaft: Handyverstöße, nicht mitgeführte Dokumente):

10x in Lebenstedt, 9x in Peine, 17x in Salzgitter-Bad, 16x in Wolfenbüttel

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell