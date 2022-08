Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Freibad-Kiosk: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einen Kiosk im Lohfeldener Freibad im Waldauer Weg eingebrochen. Die Täter hatten zwischen 00:30 Uhr und 08:15 Uhr ein Fenster mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so in den Kiosk eingestiegen. Mit ihrer Beute, mehreren Kartons Eis, Trinktüten sowie einem geringen Betrag Wechselgeld, flüchteten die Einbrecher schließlich in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

