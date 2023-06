Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 21. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in zwei Gastronomiebetriebe

Montag, 19.06.2023, bis Dienstag, 20.06.2023

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei gastronomiebetrieb in Wolfenbüttel ein. In einem Fall wurde ein Fenster eines Restaurants in der Frankfurter Straße aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet. Im zweiten Fall war ein Sportheim an der Halberstädter Straße betroffen. Hier gelangten der oder die Täter nach Einwerfen eines Fensters in die Räumlichkeiten. Hier wurde ebenfalls eine kleinere Menge an vorgefundenem Bargeld sowie Spirituosen entwendet. Der in beiden Fällen entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Bahnschranke beschädigt und davongefahren

Donnerstag, 15.06.2023, zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag, 15.06.2023, zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr, mit seinem Fahrzeug vermutlich aus Richtung Fümmelse kommend gegen eine Halbschranke des Bahnüberganges an der Kreisstraße 66 in Wolfenbüttel, Groß Stöckheim, und beschädigte diese erheblich. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Schrankenanlage zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell