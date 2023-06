Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.06.2023:

Peine (ots)

Sicherheitsverbund Peine führt Kontrollen durch

Ab den Mittagsstunden des 20.06. sind im Stadtgebiet von Peine insgesamt sechs Restaurants und Lieferdienste durch Fachleute mehrerer Behörden und Dienststellen einer eingehenden Kontrolle unterzogen worden. Im mittlerweile eingespielten, ganzheitlichen Vorgehen haben neben Polizei, Stadt und Landkreis Peine auch Kontrolleure des Zoll und der Finanzbehörden an den Überprüfungen teilgenommen, so dass rund 50 Personen an der Aktion beteiligt waren. Das Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung verschiedener Richtlinien wie der Überprüfung arbeitsrechtlicher Vorgaben oder auch der korrekte Umgang mit Lebensmitteln und Hygienevorschriften. Im Ergebnis wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten wegen Hygienemängeln festgestellt. Ebenso mussten baurechtliche Verstöße geahndet werden und auch fehlerhafte Dokumentationen zu Arbeitszeit und Einnahmeaufzeichnungen wurden bemängelt.

Nachdem die Kontrollen insgesamt friedlich und kooperativ abliefen, waren die Maßnahmen gegen Nachmittag beendet. Die festgestellten Verstöße werden nun von den jeweils zuständigen Behörden und Fachdienststellen abgearbeitet und verfolgt.

