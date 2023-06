Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 20. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen: Baucontainer aufgebrochen, Trennschleifer entwendet

Donnerstag, 15.06.2023, 19:00 Uhr, bis Montag, 19.06.2023, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Donnerstagabend und Montagfrüh gewaltsam in einen auf einer Baustelle an der Kreisstraße 513 im Bereich Remlingen abgestellten Baucontainer. Aus dem Baucontainer wurden zwei Trennschleifer im Wert von zirka 600 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: mutmaßlichen Motorrollerdieb gestellt

Montag, 19.06.2023, gegen 19:45 Uhr

Durch einen Zeugen wurde eine Gruppe von vier Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie sich offensichtlich am Schloss eines am Kornmarkt gesichert abgestellten Motorrollers zu schaffen machten. Nach Entdeckung durch den Zeugen flüchtete die Gruppe, einer der mutmaßlichen Täter, ein 15 Jahre alter Jugendlicher, konnte durch den Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen. Am Motorroller ist offensichtlich kein Schaden eingetreten.

