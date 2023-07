POL-NOM: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Uslar (ots) - USLAR, (go), WOLFHAGEN/FORSTGASSE, Mittwoch, der 05.07.2023, 09:10 Uhr. Eine 31 jährige PKW Fahrerin aus Einbeck befuhr die B 241 in Richtung Neustädter Platz. Auf Höhe der Kreuzung Wolfhagen/Forstgasse übersah sie einen, verkehrsbedingt haltenden PKW Fahrer aus Uslar und fuhr diesem auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

