Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), BAHNHOFSTRASSE, (FAHRRADSTATION), zwischen Montag, dem 26.06.2023, 00:00 Uhr und Donnerstag, dem 06.07.2023, 14:30 Uhr. Unbekannte Täter brachen die Schlüssel der Boxen einer Fahrradstation ab. Die Schlösser mussten getauscht werden. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

