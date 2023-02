POL-DN: Unfall in Jülich: Eine schwerverletzte Radfahrerin

Kreuzau (ots) - In der Maubacher Straße in Kreuzau-Winden haben Unbekannte am Freitagabend (10.02.2023) Zigaretten aus dem Lager eines Supermarkts entwendet. Die Tat dauerte nur wenige Minuten. In der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr am Freitag verschafften sich der oder die unbekannten Täter unerlaubt Zutritt zu den Lagerräumen des Geschäfts. Hier entwendeten sie Zigaretten mit Wert im mittleren vierstelligen ...

mehr