POL-DN: Einbrüche in Aldenhoven, Inden und Titz

Kreis Düren (ots)

Bei der Polizei im Kreis Düren wurden am Wochenende wieder mehrere Einbrüche gemeldet. In drei Fällen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu Wohnhäusern.

Unter anderem brachen unbekannte Täter zwischen Montag (06.02.2023) und Freitag (10.02.2023) in ein Haus in der Siersdorfer Straße in Aldenhoven-Schleiden ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, durch welches sie in die Räumlichkeiten gelangten. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und flüchteten schließlich. Ob und wie viel Beute die Täter machen konnten, ist noch nicht bekannt.

In Titz verschafften sich Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche Zutritt zu einem Wohnhaus in der Linnicher Straße. Zwischen Samstag (05.02.2023) und Samstag (11.02.2023) hebelten der oder die Täter die Haustür des Objekts auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Ob die Täter Beute machen konnten ist bislang unklar.

Ebenfalls am Samstag wurde ein Einbruch in der Talstraße in Lucherberg gemeldet. Zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Haus. Sie entwendeten Schmuck mit Wert im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden liegt zudem bei rund 300 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

