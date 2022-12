Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in ein Finanzinstitut

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In ein Finanzinstitut am Ekhofplatz versuchten ein oder mehrere noch unbekannte Personen am späten Samstagabend gewaltsam einzudringen, was aber misslang. Die Kriminalpolizei Gotha hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich evtl. Zeugenhinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0317255/2022. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell