POL-DN: Unbekannte entwenden Wohnmobil

Merzenich (ots) - In der Severin-Böhr-Straße in Merzenich haben Unbekannte einen alten VW Bus gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:00 Uhr am Donnerstag (09.02.2023) und 11:00 Uhr am Samstag (11.02.2023). In der oben genannten Zeitspanne entwendeten die Täter das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise. Der Wagen war auf dem Gelände einer Autowerkstatt abgestellt. Es handelt sich um einen VW T1, Baujahr 1974, in der Farbe Rot. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur ...

