Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Bespuckt und Beleidigt

Iffezheim (ots)

Ein Strafverfahren erwartet einen 26-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht sich polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Der junge Mann hatte zuvor in einer Wohnung in der Hauptstraße randaliert, so dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Nach dem Eintreffen zweier Streifen richtete sich die Aggressivität des Randalierers gegen die Beamten, so dass der 26-Jährige in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei wehrte er sich heftig, spuckte und beleidigte die Polizisten. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

/ag

