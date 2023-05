Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Karlsruhe) übermäßiger Alkoholkonsum bescherte der Bundespolizei Arbeit

Karlsruhe (ots)

In den frühen Morgenstunden (14. Mai) lag ein 22-Jähriger regungslos in einem Zug. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt er sich aggressiv.

Der junge Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde gegen 01:00 Uhr von der Zugbegleiterin im Zug auf dem Boden liegend angetroffen. Eine Streife der Bundespolizei wurde zur Unterstützung angefordert. Die Beamten des Karlsruher Hauptbahnhofs konnten den Mann wecken und auf den Bahnsteig bringen. Parallel wurde ein Rettungswagen angefordert, da der Mann doch erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der 22-Jährige wollte sich auch nach mehrfacher Aufforderung nicht ausweisen. Er musste daher gegen seinen Willen zur Dienststelle verbracht werden. Dies wollte er nicht über sich ergehen lassen und schlug einem Kollegen mit dem Arm in Richtung Oberkörper. Daraufhin wurde er geschlossen. Dabei zog sich der Beschuldigte eine Schürfwunde am Ellenbogen zu. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Auch während der Durchsuchung in den Diensträumen sparte er nicht mit Kraftausdrücken gegenüber den Bundespolizisten.

Der Mann sieht nun verschiedenen Ermittlungsverfahren entgegen.

